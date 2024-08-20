Керр высмеял Дональда Трампа на съезде демократов, используя фирменный жест Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выступил с речью на Национальном съезде демократов в Чикаго. После завершения своей речи Керр отметился забавным моментом, когда он воспользовался фирменным празднованием Стефена Карри — Night Night — обращаясь к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

«После того, как результаты будут подсчитаны в тот вечер, мы можем, как сказал великий Стефен Карри, сказать Дональду Трампу… Night Night! (спокойной ночи. — Прим. «Чемпионата»)» — сказал Керр.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Национальный съезд демократов в США — это событие, где партия номинирует кандидатов на посты президента и вице-президента. Известные личности участвуют, чтобы привлечь внимание, выразить поддержку и повлиять на молодежь, усиливая освещение и популярность партийных ценностей.