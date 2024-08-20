Чемпион НБА назвал причины, почему Джордан времён «Вашингтона» — самая опасная его версия

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уолллес поделился своим мнением о легендарном баскетболисте Майкле Джордане, назвав его самым опасным игроком в период его выступления за «Вашингтон Уизардс».

«Я думаю, Майкл Джордан был чуть опаснее, когда играл за «Уизардс». Его бросок стал более точным и опасным, а он сам — более стабильным и опытным игроком», — сказал Уоллес в рамках собственного подкаста.

Отметим, что Джордан выступал за «Вашингтон» в период с 2001 по 2003 год. В общей сложности шестикратный чемпион НБА провёл за «Уизардс» 142 матча, набирая в среднем за встречу 21,2 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 результативной передачи при проценте реализации бросков 43,1, трёхочковых — 24,1.