Двукратный участник Матча всех звёзд пройдёт просмотр в клубе НБА, где начинал карьеру

Тренерский штаб «Сакраменто Кингз» проведёт просмотр для нескольких баскетболистов, среди которых разыгрывающий Айзея Томас, атакующий защитник Лонни Уокер, форвард Хуан Тоскано-Андерсон и центровой Тони Брэдли, информирует журналист FOX40 News Шон Каннингем.

Айзея Томас — двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Примечательно, что в лигу он пришёл в 2011 году, будучи выбранным на драфте под общим 60-м номером как раз «Сакраменто», где провёл первые три сезона, набирая в среднем 15,3 очка и делая 4,8 результативной передачи.

Самым ярким периодом для 35-летнего баскетболиста можно считать игру за «Бостон Селтикс», в составе которого он два раза приглашался на Матч всех звёзд. Более того, за 179 матчей в составе «Бостона» Айзея набирал в среднем 24,7 очка и делал шесть результативных передач.