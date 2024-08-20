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Леброн — рекордсмен по очкам в 21-м сезоне НБА. Джеймс превзошёл суммарно всех игроков

Леброн — рекордсмен по очкам в 21-м сезоне НБА. Джеймс превзошёл суммарно всех игроков
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Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет для звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса 22-м за профессиональную карьеру. Примечательно, что по итогам минувшего сезона 39-летний баскетболист стал автором уникального достижения.

Так, за сезон-2023/2024 Джеймс в среднем набирал 25,7 очка за игру. Это особенно впечатляет, учитывая, что другие игроки в истории лиги в своих 21-х сезонах суммарно в среднем набирали всего 24 очка. Таким образом, Леброн опережает их на 1,7 пункта.

Кто в этом списке?

Кевин Уиллис — 2,4
Кевин Гарнетт — 3,2
Роберт Пэриш — 3,7
Дирк Новицки — 7,3
Винс Картер — 7,4

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