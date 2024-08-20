ESPN определил команду, которой предстоит самый сложный сезон в НБА, указав на три фактора

Эксперты авторитетного спортивного портала ESPN определили клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому предстоит самый сложный сезон в североамериканской лиге.

«При выборе «Команды хаоса» основное внимание уделяется неопределённости в игре, тренерском штабе и управлении клуба. В этом сезоне победителем стал «Лос-Анджелес Лейкерс», у которого новый главный тренер Джей Джей Редик, Леброн Джеймс, приближающийся к своему 40-летию, и множество вопросов на площадке после вылета в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне», — сказано в статье.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Лейкерс» заняли в Западной конференции итоговое седьмое место, одержав в общей сложности 47 побед и потерпев 35 поражений. В первом раунде плей-офф «озёрники» проиграли «Денвер Наггетс» со счётом 1-4, прекратив, таким образом, выступление в постсезоне.