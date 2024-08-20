Экс-игрок НБА: я защищался против Ирвинга больше, чем кто-либо. Каждый раз он меня громил

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джефф Тиг в рамках подкаста Club 520 Podcast обсудили разыгрывающего и одного из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

Дэмиан Лиллард. При игре один на один Кайри Ирвинг — кошмар для защитников. Даже если ты защищаешься против него идеально, он всё равно находит способ набрать очки.

Джефф Тиг. В определённый момент моей карьеры я защищался против Кайри больше, чем кто-либо в НБА. И каждый раз он меня громил.

В минувшем регулярном сезоне Ирвинг принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 25,6 очка, делая 5,2 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 41,1.