«Вот в чём разница». Биллапс объяснил, почему сомневается в заслугах Гобера как защитника

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс высказался о центровом «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобере. В частности, Биллапс вспомнил серию второго раунда плей-офф 2021 года между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой Джаз». На тот момент Чонси являлся ассистентом главного тренера клуба из Лос-Анджелеса, а Гобер, в свою очередь, представлял «Юту».

«Гобер — отличный защитник, не поймите меня неправильно, но вы не атакуете сильных защитников напрямую. Вы обходите их стороной. Вот в чём разница в сегодняшней игре: да, он великолепен в защите кольца, играет с полной самоотдачей, умеет блокировать броски и всё такое, но открытые зоны — это проблема, и в пик-н-роллах вы можете просто атаковать его, идти за ним», — заявил Биллапс во время подкаста Sheed & Tyler.

Отметим, что Руди Гобер является четырёхкратным обладателем награды лучшему игроку по игре в обороне (DPOY). Забавно, что в сезоне-2017/2018 центровой получил эту награду, приняв участие в общей сложности в 56 матчах. 32-летний баскетболист также является действующим обладателем трофея DPOY.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: