Тренировавшийся со сборной США Купер Флэгг психологически давит на соперника. Видео

Купер Флэгг — претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года по версии аналитического портала NBADraft.net. Более того, Флэгг перед Олимпиадой-2024 тренировался вместе с игроками сборной США по баскетболу, а следующий сезон в NCAA Купер проведёт в составе Дьюка.

В социальных сетях появилось видео, как во время одной из двусторонок Флэгг обращается к другому молодому баскетболисту, претендующему на попадание в топ-5 предстоящего драфта, — Ви Джей Эджкомбу. «Ты не тот, за кого себя выдаёшь», — сказал Купер во время одного из игровых эпизодов.

Купер Флэгг психологически давит на соперника:

Флэгг, которого американские аналитики часто сравнивают с российским баскетболистом Андреем Кириленко, играет на позиции тяжёлого форварда. На данный момент американцу 17 лет. Отметим, что в драфте-2025 примет участие Егор Дёмин, который также примет участие в предстоящем сезоне NCAA.