Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренировавшийся со сборной США Купер Флэгг психологически давит на соперника. Видео

Тренировавшийся со сборной США Купер Флэгг психологически давит на соперника. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Купер Флэгг — претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года по версии аналитического портала NBADraft.net. Более того, Флэгг перед Олимпиадой-2024 тренировался вместе с игроками сборной США по баскетболу, а следующий сезон в NCAA Купер проведёт в составе Дьюка.

В социальных сетях появилось видео, как во время одной из двусторонок Флэгг обращается к другому молодому баскетболисту, претендующему на попадание в топ-5 предстоящего драфта, — Ви Джей Эджкомбу. «Ты не тот, за кого себя выдаёшь», — сказал Купер во время одного из игровых эпизодов.

Купер Флэгг психологически давит на соперника:

Флэгг, которого американские аналитики часто сравнивают с российским баскетболистом Андреем Кириленко, играет на позиции тяжёлого форварда. На данный момент американцу 17 лет. Отметим, что в драфте-2025 примет участие Егор Дёмин, который также примет участие в предстоящем сезоне NCAA.

Сейчас читают:
Как 17-летний студент чуть не совершил сенсацию против сборной США в преддверии Олимпиады Как 17-летний студент чуть не совершил сенсацию против сборной США в преддверии Олимпиады
До НБА рукой подать! Российский талант бросил «Реал» ради игры в США До НБА рукой подать! Российский талант бросил «Реал» ради игры в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android