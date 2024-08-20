Аренас на примере Бэйлесса и Леброна высказался о величии Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас на примере известного обозревателя Скипа Бэйлесса высказался о величии Майкла Джордана.

«Возьмём Бэйлесса и то, что он сделал с Леброном. Говори он о Майкле, у него не было бы работы после первого чёртового месяца. Вы бы сказали что-нибудь плохое о Майкле Джордане. У вас бы уже не было работы. На клевете на Майкла Джордана карьеру не построишь», — сказал Аренас в своём подкасте.

Напомним, Бэйлесс известен критикой в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее чемпион НБА Рашид Уолллес назвал причины, почему Джордан времён «Вашингтона» — самая опасная его версия.

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