«Ты не слишком стар?» Известный американский комик высмеял Леброна в рекламном ролике

Известный американский актёр и комик Кевин Харт подшутил над лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом из-за его возраста. В настоящий момент баскетболисту 39 лет.

«Разве ты не слишком стар, чтобы играть в [американский] футбол? Им нужен кто-то, кто может пробежать 40 ярдов (36,6 метра. — Прим. «Чемпионата»), а не кто-то, кто уже отметил 40-летие. Как ты будешь праздновать победу? Ты будешь угощать всех леденцами, как бабушка?» — сказал Харт на видео от Draft Kings.

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

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