Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ты не слишком стар?» Известный американский комик высмеял Леброна в рекламном ролике

«Ты не слишком стар?» Известный американский комик высмеял Леброна в рекламном ролике
Комментарии

Известный американский актёр и комик Кевин Харт подшутил над лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом из-за его возраста. В настоящий момент баскетболисту 39 лет.

«Разве ты не слишком стар, чтобы играть в [американский] футбол? Им нужен кто-то, кто может пробежать 40 ярдов (36,6 метра. — Прим. «Чемпионата»), а не кто-то, кто уже отметил 40-летие. Как ты будешь праздновать победу? Ты будешь угощать всех леденцами, как бабушка?» — сказал Харт на видео от Draft Kings.

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

Сейчас читают:
Леброн и Карри в одной команде, или Как хитроумный агент остановил переход века в НБА
Леброн и Карри в одной команде, или Как хитроумный агент остановил переход века в НБА

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android