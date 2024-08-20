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Сборная Колумбии прибыла в Россию и показала командное фото перед Кубком Дружбы

Сборная Колумбии прибыла в Россию и показала командное фото перед Кубком Дружбы
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Сборная Колумбии прибыла в Санкт-Петербург, откуда вылетит в Пермь для участия в Кубке Дружбы. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Северная столица стала первой точкой на карте России, которую посетила сборная Колумбии в рамках участия в Fonbet Кубке Дружбы. Сейчас команда уже готовится к вылету в Пермь», — говорится в сообщении РФБ.

Фото: https://t.me/rusbasket

Кубок Дружбы по баскетболу состоится с 21 по 25 августа в Перми. Помимо сборной Колумбии, участие в соревнованиях примет национальная команда России, сборная Венесуэлы, а также БК «Парма». Ранее сообщалось, что сборная Венесуэлы прибыла в Российскую Федерацию для участия в Кубке Дружбы.

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