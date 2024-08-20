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«Зенит» определил капитана на новый сезон Единой лиги

«Зенит» определил капитана на новый сезон Единой лиги
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Тренерский штаб «Зенита» во главе с главным тренером команды Хавьером Паскуалем определил капитана на новый сезон Единой лиги ВТБ.

Как информирует пресс-служба петербургского клуба, им стал уроженец этого города Сергей Карасёв, являющийся абсолютным рекордсменом команды по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4.

В матче за третье место петербуржцы оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии). Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поздравил клуб с 10-летним юбилеем.

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