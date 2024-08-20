Названы кандидаты на получение награды MVP в сезоне-2024/2025 НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признаётся лидером в борьбе за получение награды MVP (самого ценного игрока) в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ведущими букмекерскими конторами.
Вторым по вероятности кандидатом на MVP, по их мнению, является разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Топ-3 замыкает разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.
Основные кандидаты на получение награды MVP в сезоне-2024/2025 НБА по версии DraftKings:
Никола Йокич +350;
Лука Дончич +370;
Шей Гилджес-Александер +600;
Джоэл Эмбиид +600;
Яннис Адетокунбо +650;
Энтони Эдвардс +1200;
Джейсон Тейтум +1800;
Джейлен Брансон +1800;
Виктор Вембаньяма +2500;
Джа Морант +3,000.
Остальные букмекерские конторы предлагают примерно те же коэффициенты. Дейсвтующим MVP является Йокич.