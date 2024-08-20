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Появилось фото послания, которое Обрадович оставил игрокам «Партизана» в раздевалке

Появилось фото послания, которое Обрадович оставил игрокам «Партизана» в раздевалке
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Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович оставил послание своим игрокам на доске для разборов в раздевалке команды. Соответствующей фотографией поделилась Euroleague France.

«Не забывайте, что играете за самый особенный клуб в мире», — говорится в сообщении Обрадовича.

Фото: https://x.com/EuroLeagueFr

По итогам минувшего сезона Евролиги «Партизан» не сумел пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в регулярном чемпионате. Команда из Белграда одержала 16 побед и потерпела 18 поражений.

Ранее популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский, отвечая на вопрос по поводу игрового стиля в югославском баскетболе, вспомнил драку в матче «Партизана» и московского ЦСКА.

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