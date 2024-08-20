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«Реал» объявил о контракте с Усманом Гарубой

«Реал» объявил о контракте с Усманом Гарубой
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22-летний испанский центровой Усман Гаруба подписал контракт с «Реалом». Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на три года.

Гаруба начинал профессиональную карьеру в «Реале», а в 2021 году стал выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Усман был выбран клубом «Хьюстон Рокетс» под общим 23-м номером на драфте НБА — 2021. Потом он представлял «Голден Стэйт Уорриорз». А сезон-2023/2024 завершал в Лиге развития.

Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие общий доход мадридского «Реала» от продажи игроков в клубы Национальной баскетбольной ассоциации достиг € 20,3 млн.

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