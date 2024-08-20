Барак Обама обратился к Керру, обозначившему позицию в президентской гонке в США

Бывший президент США Барак Обама поблагодарил главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стива Керра, который выступил с речью на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

«Вперёд, тренер Керр! Спасибо за то, что привезли домой золото для сборной США, и за ваше лидерство в решающий момент для нашей страны», — написал Обама на своей странице в социальных сетях.

Напомним, помимо прочего, Керр отметился забавным моментом. Главный тренер «Уорриорз» воспользовался фирменным празднованием игрока команды Стефена Карри — Night Night — обращаясь к кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу.

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами»: