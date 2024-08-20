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Дэмьен Лиллард назвал пять любимых игроков НБА на данный момент

Дэмьен Лиллард назвал пять любимых игроков НБА на данный момент
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос по поводу своих пяти лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

«Энтони Эдвардс. Сейчас от него все в восторге. У этого парня невероятная энергетика. Джа Морант. У него возникли определённые проблемы, и многие немного забыли о нём. Но сам я знаю, на что он способен. Лука Дончич, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо. Это мои любимые игроки прямо сейчас», – сказал Лиллард в Club520podcast.

Ранее Дэмьен выразил уверенность, что способен играть на том же уровне, как несколько лет назад. По его словам, он ведёт спокойную и здоровую жизнь.

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