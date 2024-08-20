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«Отсюда надо переезжать». Девон Акун-Пёрселл объяснил, почему не хочет жить в Майами

«Отсюда надо переезжать». Девон Акун-Пёрселл объяснил, почему не хочет жить в Майами
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Новичок УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о сложностях жизни в Майами (США). Девон проживает в этом городе вместе с женой.

«Здесь ужасно дорого! Приведу пример: обед на $ 100 в России стоит здесь $ 400. Возможно, сейчас Майами — самое дорогое место в США. Вот почему нам надо отсюда переезжать. Невероятные цены. За $ 500 тыс. ты можешь купить только маленькую двухкомнатную квартиру. А потом ещё придётся потратить много денег на ремонт», — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

Акун-Пёрселл перешёл в УНИКС в июне этого года. До этого в течение двух сезонов американец выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань». Ранее Девон высказался об уходе из краснодарской команды.

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