Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА на данный момент

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич является автором уникального достижения среди всех игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует статистический сервис Crazy Stats, на данный момент только Дончич в среднем за игру делает восемь и более подборов и восемь и более передач.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Ранее разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард назвал пять лучших игроков НБА на данный момент, включив в список Дончича.

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