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Дмитрий Кулагин оценил состав УНИКСа перед новым сезоном Единой лиги

Дмитрий Кулагин оценил состав УНИКСа перед новым сезоном Единой лиги
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Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин ответил на вопрос по поводу сыгранности команды перед новым сезоном Единой лиги ВТБ. Как признался Кулагин, он убеждён, что новички казанцев прекрасно впишутся в коллектив.

«Отмечу, что каждый сезон формат Единой лиги ВТБ становится иным, более зрелищным и интересным. В предстоящем сезоне нас ждёт больше игр, и не всегда просто подготовиться к сезону, основываясь на предыдущем. Безусловно, состав УНИКСа во главе с Велимиром Перасовичем прекрасно знает, что делать на площадке. Мы знаем стиль нашего наставника, а также то, как играть под его руководством. К тому же костяк команды сохранился. Полагаю, что новички, пополнившие ряды УНИКСа, прекрасно впишутся в команду. Убеждён, что все ребята приложат максимум усилий, чтобы помочь им адаптироваться, привыкнуть к новому городу и главному тренеру, чтобы вместе двигаться к поставленным задачам», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС в минувшем сезоне Единой лиги вышел в финал турнира, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).

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