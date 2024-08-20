Дмитрий Кулагин оценил состав УНИКСа перед новым сезоном Единой лиги

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин ответил на вопрос по поводу сыгранности команды перед новым сезоном Единой лиги ВТБ. Как признался Кулагин, он убеждён, что новички казанцев прекрасно впишутся в коллектив.

«Отмечу, что каждый сезон формат Единой лиги ВТБ становится иным, более зрелищным и интересным. В предстоящем сезоне нас ждёт больше игр, и не всегда просто подготовиться к сезону, основываясь на предыдущем. Безусловно, состав УНИКСа во главе с Велимиром Перасовичем прекрасно знает, что делать на площадке. Мы знаем стиль нашего наставника, а также то, как играть под его руководством. К тому же костяк команды сохранился. Полагаю, что новички, пополнившие ряды УНИКСа, прекрасно впишутся в команду. Убеждён, что все ребята приложат максимум усилий, чтобы помочь им адаптироваться, привыкнуть к новому городу и главному тренеру, чтобы вместе двигаться к поставленным задачам», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС в минувшем сезоне Единой лиги вышел в финал турнира, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).