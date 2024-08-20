Дмитрий Кулагин прояснил отношение к изменению формата календаря Единой лиги

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин ответил на вопрос по поводу изменения формата Единой лиги ВТБ с нового сезона. В чемпионате будет проведено четыре круга в регулярном сезоне с последующим плей-офф. По итогам регулярки команды, занявшие с первого по шестое место, сыграют в плей офф, а участники соревнований, занявшие по их итогам места с седьмого по 10-е, поборются в плей-ин.

«Как профессиональный спортсмен скажу, что мы все любим играть больше, чем тренироваться. Хотя это тоже часть нашей работы. Считаю, изменение турнира и увеличение количества игр добавит зрелищности. Мы сможем увидеть больше баскетбола по телевизору. Это развивает наш вид спорта, что, безусловно, важно. Что касается моего 12-го сезона в Единой лиге ВТБ, вхожу в него уверенно и с улыбкой», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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