Главный тренер национальной команды США и клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр потроллил критиков, которые дают ему советы в социальных сетях.

«Кстати говоря, должен сказать кое-что Тиму (Тим Уолц — губернатор Миннесоты, который выдвигается на пост вице-президента в тандеме с Камалой Харрис. — Прим. «Чемпионата») как тренер тренеру. Честно, в 1999 году (в то время Уолц работал школьным учителем и тренировал футбольную команду. — Прим. «Чемпионата») в финале с «Манкато Ист» ты слишком часто использовал финты. Хотя у вас была сильная оборонительная линия. На твоём месте я бы лучше попробовал чаще использовать прессинг при помощи корнеров, а затем бросить сейфти в построение «Тампа-2». Это лишь моё мнение. Извините, но мне хотелось, чтобы вы поняли, как я себя ощущаю каждый день по ходу сезона в НБА», — сказал Керр на съезде Демократической партии США.