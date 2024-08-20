Таунс — об отношениях с Энтони Эдвардсом: хочу увидеть его победителем больше, чем себя

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о взаимоотношениях со своим товарищем по команде и атакующим защитником Энтони Эдвардсом.

«Мне кажется странным, что СМИ пытаются создать впечатление, будто я не хочу, чтобы Энт добился успеха. Я его самый большой болельщик, каким только можно быть. Я самый большой фанат. Хочу видеть, как он побеждает, растёт, становится лицом НБА. Хочу увидеть, как он делает то, чего никогда не делали в НБА.

Не собираюсь говорить, что мы старые, но у нас был замечательный момент, когда мы смотрели на всё это и говорили: «Ух ты, мир наш». А теперь нацелены на победу. Мы старые, хотим титул, у нас есть дети, и в жизни есть другие важные вещи.

Меня бесит, что я продолжаю видеть, как эти люди из СМИ пытаются настроить меня и Энта друг против друга. Мы хотим видеть друг друга победителями, как старший и младший братья. Я хочу увидеть его победителем даже больше, чем себя», — приводит слова Таунса Clutch Points.