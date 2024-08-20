Аренас назвал сборную, которая представляет угрозу команде США на Олимпиаде-2028

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас считает, что сборная Франции во главе с лидером «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой будет представлять серьёзную угрозу для национальной команды США на Олимпиаде в 2028 году.

«То, что Виктор сказал, было очень серьёзной угрозой. Если бы мне пришлось играть за США на следующей Олимпиаде, то у меня появились бы опасения. Оставим другие страны в покое, к чёрту их. Важна лишь Франция. Мы провели с ним хороший матч, однако их лучшему парню всего 20 лет. Через четыре года ему будет уже 24 года. И его товарищам по команде также уже будет 23-24 года», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.