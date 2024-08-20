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«Что, чёрт возьми, с тобой не так?» Эй Смит отреагировал на слова Шрёдера в адрес Дюранта

«Что, чёрт возьми, с тобой не так?» Эй Смит отреагировал на слова Шрёдера в адрес Дюранта
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56-летний американский спортивный телеведущий, радиоведущий и журналист Стивен Эй Смит высказался о словах разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Денниса Шрёдера в ответ на шутку лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Что, чёрт возьми, с тобой не так? Ты не имеешь права называть Кевина Дюранта слабым. Ты оскорбил его мужское достоинство. Как ты смеешь говорить такое о Кевине Дюранте. Он этого не заслуживает», — приводит слова Смита Clutch Points.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Париже сборная Германии уступила представителям Сербии в матче за бронзовые медали со счётом 83:93. Национальная команда США, в свою очередь, вышла в финал, где ей противостояла сборная Франции. Игра завершилась в пользу американцев со счётом 98:87.

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