Эдвардс — об игроках НБА 1990-х годов: Джордан был единственным, кто тогда имел навыки

Лидер команды «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о поколении игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1990-х годов.

«Честно говоря, я не смотрел матчи тех лет, поэтому мне сложно говорить [о старшем поколении]. Многие из тех, с кем я общаюсь, говорят, что тогда было сложнее выступать, чем сейчас. В то время Майкл Джордан был единственным, кто имел действительно серьёзные навыки. Вот почему, когда фанаты увидели игру Коби, то сказали: «О, боже!» Однако сейчас все парни имеют хорошие навыки в игре», — приводит слова Энтони портал Basket News.

Напомним, Эдвардс в составе американской национальной команды принял участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87.