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Энтони Эдвардс рассказал о самом любимом воспоминании с Олимпийских игр в Париже

Энтони Эдвардс рассказал о самом любимом воспоминании с Олимпийских игр в Париже
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Лидер «Миннесоты Тмибервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о самом любимом воспоминании с летних Олимпийских игр в Париже.

«Самое любимое воспоминание с Олимпиады? Как на второй день тренировочного лагеря я исполнил данк через Кевина Дюранта», — приводит слова Энтони Эдвардса портал Basket News.

Напомним, Энтони Эдвардс и Кевин Дюрант в составе американской национальной команды приняли участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87. В ходе турнира мужская национальная команда США не потерпела ни одного поражения.

По итогу чемпионата товарищ Эдвардса и Дюранта по сборной Леброн Джеймс был признан MVP Олимпиады.

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