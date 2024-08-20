Карл-Энтони Таунс высказался о сезоне-2023/2024 для «Миннесоты»

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал, что он и его товарищи по команде чувствовали, что сезон-2023/2024 станет для «Миннесоты» особенным.

«Я знал, что мы особенные, когда отправились в Абу-Даби. То, как мы выглядели в самом начале сезона. Были собранными, мотивированными. У каждого была своя причина быть такими заряженным. Я думаю, что именно это сделало нас такими особенными в минувшем сезоне. Знаете, каждый боролся за что-то», — приводит слова Таунса The Sports Rush.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Даллас Маверикс (1-4 в серии). Самым результативным в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал две результативные передачи.