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Энтони Эдвардс: выступление с Дюрантом, Карри и Леброном — это лучшее время в моей жизни

Энтони Эдвардс: выступление с Дюрантом, Карри и Леброном — это лучшее время в моей жизни
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Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что самым лучшим временем в его жизни на данный момент является выступление на летних Олимпийских играх в Париже, поскольку он играл бок о бок с Леброном Джеймсом, Стефеном Карри и Кевином Дюрантом в составе сборной США.

«[На Олимпиаде] Стеф Карри играл под четвёртым номером, я — под пятым, Леброн — под шестым, а Кевин — под седьмым. Когда я выступал рядом с ними, думаю, что это было лучшее время в моей жизни», — приводит слова Эдвардса портал Clutch Points.

Напомним, национальная команда США завоевала золотые медали на летних Олимпийских играх в Париже, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87. В ходе всего турнира мужская сборная США не уступила ни в одном матче.

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