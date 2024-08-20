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Кармело Энтони: Карри один из величайших баскетболистов, когда-либо украшавших эту игру

Кармело Энтони: Карри один из величайших баскетболистов, когда-либо украшавших эту игру
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Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Карри величайший снайпер, которого я когда-либо видел. Он чертовски классный игрок. Он великолепный игрок. Лучший снайпер. Он один из величайших баскетболистов, когда-либо украшавших эту игру. Я не думаю, что мы когда-либо увидим подобное снова», — цитирует Энтони The Sports Rush.

После победы на Олимпиаде в Париже 36-летний Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.

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