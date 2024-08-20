Эй Смит ответил Кармело Энтони, который заявил, что золото ОИ ценнее, чем перстень НБА

56-летний американский спортивный телеведущий, радиоведущий и журналист Стивен Эй Смит ответил бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони. Ранее тот заявил, что котирует олимпийское золото выше, чем чемпионский перстень НБА.

«Прежде всего, давайте оставим в стороне тот факт, что сборная США обычно считается фаворитом в соревнованиях по баскетболу. Поэтому ей достаточно лишь выложиться на необходимый минимум и в конечном счёте завоевать золотые медали. Это не стоит дискредитировать, поскольку это является важным достижением. Я не умаляю значения того факта, что у Леброна Джеймса и у тебя три золотые медали.

Но ты не можешь сидеть и говорить, что завоевание олимпийского золота более ценно, чем победа в чемпионате НБА. При всём уважении, я не думаю, что ты можешь так говорить. Откуда тебе знать это, ведь ты никогда не участвовал в чемпионате НБА и даже не играл в финале НБА!? И у тебя нет такой перспективы», — приводит слова Эй Смита портал Clutch Points.