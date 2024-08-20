Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эй Смит ответил Кармело Энтони, который заявил, что золото ОИ ценнее, чем перстень НБА

Эй Смит ответил Кармело Энтони, который заявил, что золото ОИ ценнее, чем перстень НБА
Аудио-версия:
Комментарии

56-летний американский спортивный телеведущий, радиоведущий и журналист Стивен Эй Смит ответил бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони. Ранее тот заявил, что котирует олимпийское золото выше, чем чемпионский перстень НБА.

«Прежде всего, давайте оставим в стороне тот факт, что сборная США обычно считается фаворитом в соревнованиях по баскетболу. Поэтому ей достаточно лишь выложиться на необходимый минимум и в конечном счёте завоевать золотые медали. Это не стоит дискредитировать, поскольку это является важным достижением. Я не умаляю значения того факта, что у Леброна Джеймса и у тебя три золотые медали.

Но ты не можешь сидеть и говорить, что завоевание олимпийского золота более ценно, чем победа в чемпионате НБА. При всём уважении, я не думаю, что ты можешь так говорить. Откуда тебе знать это, ведь ты никогда не участвовал в чемпионате НБА и даже не играл в финале НБА!? И у тебя нет такой перспективы», — приводит слова Эй Смита портал Clutch Points.

Материалы по теме
Леброна обвиняют в провале США на ОИ-2004? Короля опозорил тренер той сборной
Леброна обвиняют в провале США на ОИ-2004? Короля опозорил тренер той сборной
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android