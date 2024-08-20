«Все пытаются угнаться за нами». Джейлен Браун высказался о предстоящем сезоне НБА

Один из лидеров «Бостон Селтикс», играющий на позиции лёгкого форварда, Джейлен Браун рассказал, что у команды появилась цель повторить успех минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы отпраздновали, хорошо провели время, это было потрясающее лето. У меня, кстати, оно выдалось отличным. Но лето закончилось, и теперь пора возвращаться к работе. Теперь у нас мишень на спине. Все пытаются угнаться за нами. А я говорю: «Давайте». Так что пора возвращаться к работе, и я с нетерпением жду следующего сезона», — приводит слова Брауна NBC Sports Boston.

Напомним, в финале минувшего сезона НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в четырёх матчах из пяти над клубом «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88).

«Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. 27-летний Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.