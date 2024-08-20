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Лиллард: если бы Ламаркус Олдридж не поехал в «Спёрс», то мы бы стали чемпионами НБА

Лиллард: если бы Ламаркус Олдридж не поехал в «Спёрс», то мы бы стали чемпионами НБА
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард считает, что уход его товарища по команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ламаркуса Олдриджа в 2015 году лишил его шанса стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы Ламаркус Олдридж не поехал в «Сан-Антонио Спёрс», то мы бы стали чемпионами НБА. Я бы всё равно пришёл к своей цели, но он был очень хорош», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лиллард принял участие в 73 играх. В среднем за встречу Дэмьен набирал 24,3 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 7,0 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

За «Милуоки Бакс» Лиллард выступает с 2023 года. До этого Дэмьен играл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» с 2012 года.

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