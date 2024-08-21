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Кидд назвал игрока «Далласа», оказавшего значительное влияние на переход в клуб Томпсона

Кидд назвал игрока «Далласа», оказавшего значительное влияние на переход в клуб Томпсона
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд назвал игрока своей команды, который оказал значительное влияние на переход в клуб атакующего защитника Клэя Томпсона.

«Что касается процесса подбора игроков в команду, то в нём участвовало много людей. Однако одним из наиболее значимых был Кайри [Ирвинг]. Он смог поделиться с тем же Томпсоном своим опытом выступления в составе «Далласа» в течение двух лет. А также честно оценить, что, по его мнению, могло бы произойти, если бы Клэй присоединился к команде», — приводит слова Кидда портал Sports Illustrated.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

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