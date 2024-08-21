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В соцсетях обратили внимание на особняк Джордана, который находится в плачевном состоянии

В соцсетях обратили внимание на особняк Джордана, который находится в плачевном состоянии
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан с 2012 года безуспешно пытается продать свой особняк в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Первоначальная цена составляла около $ 29 млн.

В социальных сетях только недавно обратили внимание на видео, опубликованное в начале 2024 года, в котором показан интерьер особняка. Пользователи отметили, что в зале для баскетбола, скорее всего, произошло затопление, а одна из комнат, судя по всему, застряла в стадии ремонта с дверцами шкафов, разбросанными на полу, обломками дерева и мусором.

Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана:

В практически пустом доме в комнатах есть стулья, кровати и диваны, хотя очевидно, что здесь долгое время никто не жил. На данный момент стоимость недвижимости составляет $ 14,85 млн. Сейчас 61-летний Джордан отошёл от баскетбольных дел, продав контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» год назад.

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