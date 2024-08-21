Кубок Дружбы — 2024 по баскетболу: расписание игрового дня, где смотреть трансляции

Сегодня, 21 августа, стартует международный баскетбольный турнир «Кубок Дружбы». В нём примут участие национальные команды из России, Венесуэлы и Колумбии, а также участник Единой лиги ВТБ «Парма», который в прошлом сезоне пробился в плей-офф.

Расписание первого игрового дня на Кубке Дружбы:

14:00 — «Парма» — Колумбия;

17:00 — Россия — Венесуэла.

Посмотреть за Кубком Дружбы можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна», а также на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию, в которой будут освещены самые интересные моменты всех матчей турнира.

На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое. Кубок Дружбы — 2024 пройдёт с 21 по 25 августа. Лишь в субботу, 24 августа, у команд запланирован день перерыва.