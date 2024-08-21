Наоми Осака и Ник Кирьос вышли на матч в майках «Лейкерс» в честь Коби Брайанта

Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака вместе с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом США — 2024 надели майки «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером восемь в честь легендарного баскетболиста этой команды Коби Брайанта.

Фото: Скриншот транлсяции

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф. Осака получила уайлд-кард в основную сетку от организаторов турнира.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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