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Бывший тренер сборной России оценил новичка ЦСКА Алексу Аврамовича

Бывший тренер сборной России оценил новичка ЦСКА Алексу Аврамовича
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Бывший тренер сборной России Саша Груич поделился мнением о переходе в ЦСКА сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича. Стороны заключили контракт сроком на два года. Ранее Аврамович выступал за «Партизан».

«Алекса в последние годы выступал в «Партизане», и за это время его профессиональный уровень очень серьёзно вырос. В прошлом сезоне в Евролиге играл очень полезно для команды, очень хорошие показатели у него были, и в играх против «Црвены Звезды» он тоже запомнился. Алекса хорошо проявил себя и в защите, и в нападении. Уверен, что он поможет ЦСКА.

Для ЦСКА же, я знаю, баскетболист важен не только как спортсмен, но и как человек. И в плане Алексы они угадали. Чтобы достичь поставленных перед командой целей, Алекса в каждом матче будет выкладываться по максимуму. Это позитивный, очень хороший человек. Он будет поддерживать командную химию и, надеюсь, поможет ЦСКА повторить результат прошедшего сезона в Единой лиге», — приводит слова Груича «Матч ТВ».

Напомним, Алекса принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок ЦСКА стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.

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