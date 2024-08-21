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Экс-игрок НБА рассказал, как Леброн в 2005 году хотел, чтобы Майкл Джордан «исчез»

Экс-игрок НБА рассказал, как Леброн в 2005 году хотел, чтобы Майкл Джордан «исчез»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс рассказал, что в 2005 году ныне лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время игры в карты заявил о своём желании превзойти члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Это от надёжного источника, который поделился со мной историей о разговоре после сезона 2005 года. Они играли в бурре с Леброном, на столе была куча всякого, и Леброн вдруг выдал: «Чувак, я пытаюсь заставить другого номера 23 исчезнуть». Тот, кто мне это рассказал, посмотрел на всех за столом и сказал: «Хорошая цель, парень, но тебе будет непросто», — рассказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА. Джеймс выигрывал титулы с «Майами Хит» (2012, 2013), «Кливленд Кавальерс» (2016) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Недавно 39-летний баскетболист стал трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу.

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