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«Парма» — Колумбия: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дружбы начнётся в 14:00

«Парма» — Колумбия: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дружбы начнётся в 14:00
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Сегодня, 21 августа, берёт начало международный турнир Кубок Дружбы — 2024. Первыми на паркет арены «Молот» в Перми выйдут баскетбольный клуб «Парма» и сборная Колумбии. Матч между командами стартует в 14:00 мск.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Увидеть все матчи Кубка Дружбы можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна», а также на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию, в которой будут освещены самые интересные моменты всех матчей турнира.

В другом матче игрового дня национальная команда России под руководством Зорана Лукича сыграет со сборной Венесуэлы. Ранее наши баскетболисты в 2024 году встречались с баскетбольным клубом «Самара». Участник Единой лиги ВТБ оказался сильнее со счётом 78:77.

Следить за матчем:
В Россию прилетели две национальные команды из Южной Америки! Кубок Дружбы — 2024. LIVE
Live
В Россию прилетели две национальные команды из Южной Америки! Кубок Дружбы — 2024. LIVE
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Новости. Баскетбол
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