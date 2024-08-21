«Парма» — Колумбия: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дружбы начнётся в 14:00

Сегодня, 21 августа, берёт начало международный турнир Кубок Дружбы — 2024. Первыми на паркет арены «Молот» в Перми выйдут баскетбольный клуб «Парма» и сборная Колумбии. Матч между командами стартует в 14:00 мск.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 21 августа 2024, среда. 14:00 МСК Парма Пермь Не начался Колумбия Кто победит в основное время? П1 X П2

Увидеть все матчи Кубка Дружбы можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна», а также на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию, в которой будут освещены самые интересные моменты всех матчей турнира.

В другом матче игрового дня национальная команда России под руководством Зорана Лукича сыграет со сборной Венесуэлы. Ранее наши баскетболисты в 2024 году встречались с баскетбольным клубом «Самара». Участник Единой лиги ВТБ оказался сильнее со счётом 78:77.