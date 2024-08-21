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О'Нил объяснил, почему ему безразличны успехи сборной США по баскетболу на ОИ-2024

О'Нил объяснил, почему ему безразличны успехи сборной США по баскетболу на ОИ-2024
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил признался, что его не интересуют выступления сборной США в рамках Олимпийских игр. В частности, О'Нил считает, что американская национальная команда должна доминировать.

«Я особо не слежу за Олимпиадой. У меня сильный характер, и мне неважно, как у тебя дела или что-то ещё. Мой кузен Кенни только что спорил об этом. Он сказал: «Мир меняется». Но я с ним не согласен.

Факт в том, что сборная США по баскетболу выиграла со счётом 97:95 (на самом деле 101:100 в товарищеской игре и 103:86 — на групповом этапе Олимпиады-2024. — Прим. «Чемпионата»), обыграв Южный Судан всего на одно очко. Да ладно, это же не должно было случиться», — сказал О'Нил в рамках собственного подкаста.

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