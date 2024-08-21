Россия — Венесуэла: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дружбы начнётся в 17:00

Сегодня, 21 августа, во втором матче игрового дня на Кубке Дружбы — 2024 национальная команда России сыграет со сборной из Южной Америки — Венесуэлой. Встреча состоится на паркете арены «Молот» в Перми. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 21 августа 2024, среда. 17:00 МСК Россия Не начался Венесуэла Кто победит в основное время? П1 X П2

Увидеть все матчи Кубка Дружбы можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна», а также на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию, в которой будут освещены самые интересные моменты всех матчей турнира.

Завтра, 22 августа, Колумбия сыграет с Венесуэлой, а Россия — с «Пармой». Турнир продлится с 21 по 25 августа. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое.