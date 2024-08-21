В «Минске» сделали заявление относительно участия в Единой лиге в будущем

Председатель баскетбольного клуба «Минск» Пётр Ивашков высказался на тему участия в Единой лиги ВТБ в будущем. Белорусская команда не выступит в новом сезоне турнира. Ивашков подчеркнул, что уход из турнира — временное решение и в дальнейшем команда может вернуться в состав участников.

«Складывая всё вместе, учитывая все факторы, мы встречались с президентом Единой лиги ВТБ, Белорусской федерацией баскетбола, активно подключался Максим Рыженков… Взвешивали, обсуждали ситуацию с мэром Минска — решили взять паузу. Никто не заявлял, что наша команда вышла из лиги ВТБ навсегда. Сейчас время для переформатирования.

Легионеров в нашем составе в грядущем сезоне не будет, возможно, кто-то появится из Российской Федерации. Но, понятно, не из Евролиги… Только молодёжь, которая хочет вырасти», — приводит слова Ивашкова Sport5.by со ссылкой на его выступление в программе «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5».

Главные новости дня: