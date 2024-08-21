«Мы сокрушили монополию ЦСКА». Александр Медведев поздравил «Зенит» с юбилеем

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев поздравил баскетбольную команду с 10-летним юбилеем.

«Поздравляю всех с юбилеем и хочу напомнить, что эти 10 лет были разные. Были сложные периоды, были уникальные победы, когда мы сокрушили монополию ЦСКА, выиграв Единую лигу ВТБ. Когда мы бились с «Барселоной» в плей-офф Евролиги. Когда проигрывали в полуфинале, ну и в сложной борьбе в прошлом году выиграли бронзу.

Каждый победный матч, каждый проигранный матч заслуживают того, чтобы его помнить. Хотя победы долго в памяти остаются, поражения забываются, но о них тоже надо помнить. Сейчас у нас собрана отличная команда. Чави остался главным тренером, поэтому хочу пожелать, что при поддержке наших болельщиков мы покажем красивый победный баскетбол, который так любят фанаты. У нас для этого всё есть: игроки, тренеры и зенитовский дух. Вперёд, ребята, вперёд, «Зенит!» — сказал Медведев в видео на странице «Зенита» в социальных сетях.

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