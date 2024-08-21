1990-е — единственное десятилетие в НБА, в котором ни один игрок не участвовал во всех МВЗ

По информации статистического портала StatMuse, 1990-е являются единственным десятилетием в Национальной баскетбольной ассоциации, в котором ни один игрок не участвовал во всех Матчах всех звёзд НБА.

Во всех Матчах всех звёзд в 1960-х участвовали Билл Расселл и Уилт Чемберлен. В 1970-х — Элвин Хэйс, в 1980-х — Карим Абдул-Джаббар и Мозес Мэлоун, в 2000-х — Кевин Гарнетт, Коби Брайант и Тим Данкан, а в 2010-х — Кевин Дюрант и Леброн Джеймс.

Напомним, недавно завершились Олимпийские игры в Париже, где Дюрант и Леброн привели сборную США к золотым медалям. В финале американцы одолели национальную команду Франции со счётом 98:87. 39-летний Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольного турнира.