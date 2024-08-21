Представлена свежая информация относительно возможных планов Безоса на покупку клуба НБА

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Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и миллиардер Джефф Безос не планирует приобретать команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».

Об этом информирует The Information, ссылаясь на человека, близкого к Безосу. Ранее обратную информацию приводил известный обозреватель Билл Симмонс, а также несколько крупных СМИ.

Напомним, «Бостон» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии «кельты» встречались с клубом «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей.

В результате серию выиграли игроки «Селтикс» (4-1). Для команды из Бостона это чемпионство стало 18-м в НБА. По этому показателю она вышла на первое место, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (17).

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