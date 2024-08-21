Стив Керр рассказал, каково это — играть бок о бок с Майклом Джорданом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вспомнил свой период в «Чикаго Буллз», когда он выступал за команду на протяжении пяти сезонов — с сезона-1993/1994 по 1997/1998 — с легендарным Майклом Джорданом. Керр в составе «Чикаго» три раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1996, 1997 и 1998).

«Между нами существует взаимное уважение. Мы нечасто поддерживаем связь, но время от времени встречаемся, поскольку путешествуем по одному и тому же спортивному маршруту. Вспоминать те дни всегда приятно, и мы любим спрашивать друг друга о наших бывших товарищах по команде и делиться приятными воспоминаниями. Играть с ним в одной команде было нелегко — он был очень требовательным и жёстким со всеми, потому что верил, что нужно закалить нас, чтобы мы были готовы к плей-офф и финалу.

Он постоянно нас подгонял, и нам приходилось быть готовыми ответить ему и пройти его испытание. Те, кто смог выдержать это, заслужили его огромное уважение. Многие знают о нашей драке, но на самом деле это был просто его способ проверить меня», — рассказал Керр в подкасте ALL THE SMOKE.