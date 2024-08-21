Зоран Лукич высказался о работе со сборной России в условиях спортивных санкций

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о работе с национальной командой в условиях санкций, которые наложены на Российскую Федерацию. Ранее в ходе заседания исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) полномочия Лукича были продлены на четыре года. 52-летний сербский специалист занимает свой пост с 2021 года.

«Сейчас не только баскетбол, но и весь российский спорт находится в нехорошем положении из-за санкций. У меня есть жизненный опыт в подобных обстоятельствах. Похожая ситуация происходила со сборной Сербии по баскетболу — мы тоже с 1990 по 1994 год были под санкциями. Тогда не было выхода, и в тот момент великие сербские тренеры никогда не отказывались работать со сборными. Для меня это чёткий и ясный пример того, как мне надо действовать дальше сегодня.

Да, с одной стороны, нет больших игр. С другой — можно сосредоточиться на подготовке команды для будущего. Очень большая группа игроков сборной уже поработала со мной, и я точно могу сказать, что уже в ноябре месяце вы опять увидите новых баскетболистов в составе. И на Fonbet Кубке Дружбы на паркет точно выйдут пять молодых игроков, которые получат игровое время.

Я не боюсь работать в такой ситуации, потому что уверен: всё, что мы сейчас делаем, закладывает будущее российского баскетбола. Нужно просто идти дальше по этому пути, не сворачивая, дать возможность проявлять себя молодым игрокам и не упускать из вида тех, кто находится за границей», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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