Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри подал заявку на регистрацию товарного знака для NUIT NUIT

Стефен Карри подал заявку на регистрацию товарного знака для NUIT NUIT
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри подал заявки в ЕС и США для регистрации в качестве товарного знака фразы NUIT NUIT(«спокойной ночи» на французском).

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Джош Гербен. Фраза стала популярной во время Олимпийских игр 2024 в Париже.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Заявления со стороны Стефена были поданы после того, как Fanatics выпустили футболку с изображением Карри и надписью NUIT NUIT.

Всю профессиональную карьерную карьеру Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

Сейчас читают:
Керр легендарным жестом Карри отправил Трампа в отставку. А если Дональд победит?
Керр легендарным жестом Карри отправил Трампа в отставку. А если Дональд победит?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android