Стефен Карри подал заявку на регистрацию товарного знака для NUIT NUIT

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри подал заявки в ЕС и США для регистрации в качестве товарного знака фразы NUIT NUIT(«спокойной ночи» на французском).

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Джош Гербен. Фраза стала популярной во время Олимпийских игр 2024 в Париже.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Заявления со стороны Стефена были поданы после того, как Fanatics выпустили футболку с изображением Карри и надписью NUIT NUIT.

Всю профессиональную карьерную карьеру Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

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