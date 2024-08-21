«Молодые игроки уходили в психологическую яму». В «Минске» высказались о прошлом сезоне ЕЛ

Председатель баскетбольного клуба «Минск» Пётр Ивашков высказался о сложностях, с которыми столкнулась команда в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ. По словам Ивашкова, молодые игроки клуба оказались не готовы к выступлению на таком уровне, из-за чего уходили в психологическую яму.

«Мы пытались наших молодых игроков иногда искусственно включать в состав на матчи Единой лиги ВТБ, давали им игровое время, чтобы их развивать. Но получили обратный эффект: молодые игроки, которые не готовы на сегодня к этой лиге, не развивались, а уходили в психологическую яму. Это очень тяжело, когда ты не можешь дотянуться до какого-то уровня, то начинаешь сомневаться в себе.

Всё это плохо отразилось на развитии молодых ребят. Ситуация, когда белорусы сидят на лавке, а мы развиваем легионеров, неприемлема и исключена в нашем клубе», — приводит слова Ивашкова Sport5.by со ссылкой на его выступление в программе «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: